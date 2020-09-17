17 сентября 2020, 07:33
В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8
В Омсукчанском районе Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа»
В Омсукчанском районе Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Дальнереченск Авиа».
В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района агентству ТАСС подтвердили информацию об авиапроисшествии.
Сведений о пострадавших нет. Сколько человек находилось в вертолете неизвестно. В аэропорту Омсукчан никаких подробностей инцидента не сообщили.