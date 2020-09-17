17 сентября 2020, 04:10
Власти ЕС введут санкции против российских государственных СМИ из-за поддержки режима Лукашенко
Европарламент предложил ввести санкции в отношении российских государственных СМИ из-за поддержки режима Александра Лукашенко и осуждения протестов в Белоруссии посредством пропаганды
Европарламент предложил ввести санкции в отношении российских государственных СМИ из-за поддержки режима Александра Лукашенко и осуждения протестов в Белоруссии посредством пропаганды.
«Призываем вице-президента и Совет изучить возможность расширения санкционного списка для включения в него российских граждан, поддерживающих нынешний режим в Беларуси посредством пропаганды, дезинформации, политического консультирования, экономической поддержки и скрытой или открытой военной или специальной поддержки», - говорится в проекте резолюции.
В Европарламенте уточнили, что санкции необходимо ввести в отношении руководства и сотрудников российских государственных или финансируемых государством телеканалов, включая ВГТРК (Россия), Первый канал и RT.
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