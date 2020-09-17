В Москве суд конфисковал у безработной жены гаишника автомобили и недвижимость на 40 млн рублей
Московский суд конфисковал у безработной экс-жены командира мотовзвода ДПС ГИБДД по Юго-Восточному округу Москвы Феликса Дунаевского активы на 40 млн рублей. самого гаишника уволили из органов с формулировкой «в связи с утратой доверия»
Московский суд конфисковал у безработной экс-жены командира мотовзвода ДПС ГИБДД по Юго-Восточному округу Москвы Феликса Дунаевского активы на 40 млн рублей. самого гаишника уволили из органов с формулировкой «в связи с утратой доверия».
По данным «Коммерсанта», Феликс Дунаевский переписал парк элитных машин, мотоцикл и загородную недвижимость на жену Ирину Маловую. Речь идет об автомобилях BMW X5, Porsche Cayman, Porsche Macan (две единицы), ВАЗ-21053 («Жигули»), мотоцикл Yamaha WR450F, а также два соседних земельных участка в Раменском районе Московской области площадью 1,7 тысячи кв.м., на которых находятся постройки площадью 47 и 277 кв.м.
Официальный совокупный доход бывших супругов с 2013 по 2015 гг. составляет 3,6 млн рублей.
После увольнения из ГИБДД Феликс Дунаевский переписал активы на супругу и официально развелся с ней.
Суд по требованию прокуратуры конфисковал у бывшей жены гаишника вышеуказанное имущество.