Европарламент предложил ввести персональные санкции против героев расследований ФБК
Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на отравление Алексея Навального, заморозить европейские счета фигурантов всех его антикоррупционных расследований
Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на отравление Алексея Навального, заморозить европейские счета фигурантов всех его антикоррупционных расследований. Ранее европейские политики уже предлагали ввести персональные санкции против Романа Абрамовича, Алишера Усанова и Игоря Шувалова.
В проекте резолюции Европарламента по отношениям с Россией говорится о принятии широкого списка санкционных мер в отношении России и усилении действующих санкций.
«Европарламент призывает к созданию такого санкционного механизма, который бы подразумевал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального», - говорится в документе, который цитирует ТАСС.
Евродепутаты предлагают в срочном порядке запустить независимое международное расследование инцидента с Алексеем Навальным «с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО». Парламентарии прямо заявили, что отравление политика является «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 13 сентября».