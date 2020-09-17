17 сентября 2020, 01:40
Роман Широков находится под подпиской о невыезде по делу о нападении на футбольного судью
Действия футболиста были квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении Широкова возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ
Следователи взяли с бывшего футболиста сборной России Романа Широкова подписку о невыезде по делу о нападении на судью.
Действия футболиста были квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении Широкова возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ, сообщает «Р-Спорт».
Дело было заведено по факту инцидента, который произошел 10 августа во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». Роман Широков посчитал, что на нем были нарушены правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, а спортсмен стал оскорблять его и угрожать. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него. Позже Широков извинился перед рефери.