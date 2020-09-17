Отец Тесака потребовал возбудить уголовное дело по факту убийства своего сына в СИЗО
Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в СИЗО № 3 Челябинской области, обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве сына
Отец националиста Максима Марцинкевича, найденного мертвым в СИЗО № 3 Челябинской области, обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве сына. Об этом изданию Baza сообщил его адвокат Алексей Михальчик.
Отец Тесака указал в своем обращении, что 9 сентября его сын жаловался адвокату на пытки, которым его подвергают, чтобы он признался в преступлениях, которые не совершал. Следователи якобы хотели повесить на него нераскрытые убийства. А 16 сентября ФСИН сообщила о том, что Тесак покончил с собой в одиночной камере и оставил предсмертную записку.
«Несмотря на то что представителем ФСИН в качестве причины смерти назван суицид, полагаю, что смерть наступила в результате убийства. Марцинкевич [Максим Сергеевич] морально устойчивый, волевой человек, который никогда не высказывал суицидальных намерений», - заявил отец погибшего.