17 сентября 2020, 00:34
В Великих Луках полицейские выращивали коноплю, чтобы подбрасывать ее подозреваемым
В Великих Луках Псковской области сотрудники отдела по борьбе с наркотиками выращивали коноплю, чтобы подбрасывать ее подозреваемым. По делу задержали все подразделение
Фото: vluki.ru
В Великих Луках Псковской области сотрудники отдела по борьбе с наркотиками выращивали коноплю, чтобы подбрасывать ее подозреваемым.
Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» сообщает, что по данному делу сотрудники ФСБ задержали весь личный состав подразделения по борьбе с наркотиками.
В пресс-службе ГУ МВД по Псковской области пока не прокомментировали задержание борцов с наркотиками.