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17 сентября 2020, 00:03

В Новосибирске избранный с помощью «Умного голосования» депутат решил вступить в «Единую Россию»

Депутат Александр Мухарицын, избранный 13 сентября в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», намерен войти в партию «Единая Россия»

В Новосибирске избранный с помощью «Умного голосования» депутат решил вступить в «Единую Россию»
Фото: ТАСС

Депутат Александр Мухарицын, избранный 13 сентября в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», намерен войти в партию «Единая Россия».

В беседе с «Московским комсомольцем» он сообщил, что еще во время избирательной кампании «собрал очень много наказов», а чтобы выполнить волю избирателей необходимо заручиться поддержкой большинства. По этой причине он решил вступить в «Единую Россию».

Депутат также заявил об отсутствии у него каких-либо обязательств перед сторонниками Алексея Навального он не имеет. «Можно сказать, это скорее я поддержал "Умное голосование", которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг», - отметил Мухарицын.

Напомним, что основная цель проекта «Умное голосование» состоит в объединении протестных голосов, чтобы представители «Единой России» проиграли выборы.

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