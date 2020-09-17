В Новосибирске избранный с помощью «Умного голосования» депутат решил вступить в «Единую Россию»
Депутат Александр Мухарицын, избранный 13 сентября в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», намерен войти в партию «Единая Россия»
Депутат Александр Мухарицын, избранный 13 сентября в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», намерен войти в партию «Единая Россия».
В беседе с «Московским комсомольцем» он сообщил, что еще во время избирательной кампании «собрал очень много наказов», а чтобы выполнить волю избирателей необходимо заручиться поддержкой большинства. По этой причине он решил вступить в «Единую Россию».
Депутат также заявил об отсутствии у него каких-либо обязательств перед сторонниками Алексея Навального он не имеет. «Можно сказать, это скорее я поддержал "Умное голосование", которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг», - отметил Мухарицын.
Напомним, что основная цель проекта «Умное голосование» состоит в объединении протестных голосов, чтобы представители «Единой России» проиграли выборы.