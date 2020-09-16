Саратовская чиновница назвала россиян, потерявших из-за коронавируса работу, «тунеядцами»
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская назвала «тунеядцами» россиян, которые лишились работы во время действия ограничений в связи с пандемией коронавируса
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская назвала «тунеядцами» россиян, которые лишились работы во время действия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Более того, чиновница предложила лишить таких граждан пособий.
На совещании сотрудники районной администрации заявили, что ежемесячно потерявшие работу в период пандемии граждане получают 12 130 рублей, а при наличии детей – еще 3 тысячи на каждого ребенка. Секретарь муниципального собрания Татьяна Ковинская возмутилась столь «высокими» пособиями и заявила, что «так зачем же им работать при таких-то выплатах». «Сначала надо им (потерявшим работу гражданам) работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий. А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят», - заявила чиновница, слова которой приводит «Вольская неделя».
Татьяна Ковинская назвала безработный россиян тунеядцами, которые «обкрадывают государство».
При этом сама чиновница получает зарплату около 80 тысяч рублей. Согласно декларации о доходах, Ковинская за прошлый год заработала 977 330 рублей, а в 2018 году – более миллиона рублей.
В партии «Единая Россия», членом которой является Ковинская, сообщили, что проведут проверку по факту ее высказывания. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предлагал привлекать к ответственности чиновников, которые позволяют себе оскорбительные слова в адрес простых россиян.