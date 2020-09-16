16 сентября 2020, 17:07
Правительство потратит 42 млн рублей на изгнание ворон с крыши Белого дома
Так, на организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства в 2022 и 2023 годах планируется потратить по 21,3 млн рублей
Российские власти потратят 42,6 млн рублей из бюджета на истребление ворон на крыше здания федерального правительства.
Так, на организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства в 2022 и 2023 годах планируется потратить по 21,3 млн рублей. Конкретные меры для отпугивания птиц с крыши Белого дома в тендерной документации не приводятся.
Сотрудница координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова заявила «МБХ медиа» по поводу данного тендера, что в столице нет такого количества ворон, которое необходимо истреблять. Кроме того, в Москве численность ворон падает уже несколько лет подряд.
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