Наследникам умерших участников испытаний вакцины от коронавируса выплатят по 2 млн рублей
Жизнь добровольцев, которые участвуют в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», застраховали на 2 млн рублей. Соответствующие условия прописаны в страховом полисе компании «Капитал лайф страхование жизни»
Жизнь добровольцев, которые участвуют в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», застраховали на 2 млн рублей. Соответствующие условия прописаны в страховом полисе компании «Капитал лайф страхование жизни».
«Открытые медиа» сообщают, что выплата компенсации в размере 2 млн рублей полагается наследникам добровольца, если он скончается в ходе испытаний. Если доброволец станет инвалидом первой группы, то размер страховой выплаты составит 1,5 млн рублей. Инвалидизация второй и третьей группы оценили в 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Если же здоровье добровольца в ходе испытаний вакцины от COVID-19 ухудшилось, но не привело к инвалидности, то страховая выплатит ему 300 тысяч рублей.
Такая страховка была оформлена на 40 тысяч участников испытаний. На страхование НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи потратил 40,46 млн рублей.