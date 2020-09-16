Минобрнауки предложило выплачивать студентам деньги на билеты домой и оплату жилья
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил выплачивать выпускникам вузов «студенческий капитал», под которым подразумеваются денежные средства на оплату проезда до места работы и первичную оплату жилья
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил выплачивать выпускникам вузов «студенческий капитал», под которым подразумеваются денежные средства на оплату проезда до места работы и первичную оплату жилья.
Во время своего выступления в Госдуме министр Валерий Фальков сообщил, что после окончания учебы выпускник остается «один на один с рыночной стихией труда», поэтому чаще всего бывшие студенты стремятся остаться на работе в столичных городах. До других мест надо оплачивать проезд и решать много других проблем.
В этой связи министерство разработало законопроект о студенческом капитале, суть которого заключается в том, что после учебы выпускнику выделяются деньги, которые он может потратить на оплату проезда, первичную оплату жилья, создание своего дела. Фактические это выплата «подъемных» для молодых специалистов.
«Было бы замечательно, если бы вы поддержали этот законопроект», - заявил Валерий Фальков, обращаясь к депутатам Госдумы.