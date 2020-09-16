Семья депутата Фетисова могла купить квартиру в Trump Tower в Нью-Йорке на деньги бизнесмена Варшавского
Семья известного хоккеиста и депутата Госдумы от «Единой России» Вячеслава Фетисова могла приобрести в 2009 году квартиру в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке на деньги бизнесмена Александра Варшавского. Стоимость этой квартиры оценивается в 6 млн долларов
Семья известного хоккеиста и депутата Госдумы от «Единой России» Вячеслава Фетисова могла приобрести в 2009 году квартиру в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке на деньги бизнесмена Александра Варшавского. Стоимость этой квартиры оценивается в 6 млн долларов.
Александр Варшавский является основателем компании «Авилон», которая считается одним из крупнейших автодилеров в России. Вячеслав Фетисова является другом бизнесмена, сообщает издание «Проект».
В расследовании журналистов сообщается, что Варшавский и семья Фетисова «были настолько близки, что именно владелец «Авилона» помогал семье хоккеиста в финансовых вопросах». Так, жена спортсмена Ладлена Фетисова занимает должность заместителя гендиректора в компаниях «Автологистика» и «Автологистика-Транс», входящих в бизнес Александра Варшавского.
Фетисова на этих должностям получает 425 и 200 тысяч рублей, а сам Варшавский получал на должности президента компании 250 тысяч рублей. При этом бывший менеджер компании на условиях анонимности рассказал «Проекту», что жена именитого хоккеиста фактически не выполняла никаких обязанностей.
начальница департамента по работе с вип-клиентами в «Пробизнесбанке» Наталья Абрамова на допросе по делу о хищении в банке рассказала о выданном Ладе Фетисовой кредите на 7 млн долларов в марте 2009 года. Выдать деньги жене хоккеиста ее лично попросил Варшавский.
В итоге деньги, оформленные в виде кредита, выдал сам Варшавский со счета одной из своих кипрских компаний KSPT Holdings Ltd, а через несколько месяцев семья Фетисовых купила квартиру в Trump Tower на Манхэттене за 6,4 миллиона долларов. Площадь квартиры составляет более 200 кв.м.
Сам Вячеслав Фетисов, который тогда был сенатором, рассказывал, что его жена получила деньги от продажи другой недвижимости и на эти деньги купила квартиру в Нью-Йорке. В 2016 году эта недвижимость была переоформлена на 26-летнюю дочь хоккеиста Анастасию-Александру.
В расследовании говорится и о возможном участии Варшавского в государственной спортивной лотереи «Гослото», которая является «детищем» хоккеиста (на тот момент руководителя Росспорта). Предполагалось, что за десять лет «Гослото» принесет бюджету около 27 млрд рублей, но в 2007 году 49% лотереи ушла под контроль компании «Конверс-спорт», реальный бенефициар которой неизвестен. «КоммерсантЪ» ранее сообщал, что фирма может принадлежать Варшавскому, однако бизнесмен это отрицал.
Так, издание выяснило, что в 2010 году «Конверс-спорт» перешел под контроль кипрского офшора KSPT Holdings Ltd, связанного с Варшавским. Позже «Гослото» полностью стало принадлежать Армену Саркисяну, бизнес-партнеру и другу Варшавского. Сейчас Саркисяну принадлежат несколько лотерей, а их офисы расположены «Авилон-плазе» - бизнес-центре Варшавского. Фактически из «дружеского» проекта Фетисова и Варшавского по созданию одной государственной лотереи выросла частная империя с многомиллиардным оборотом.