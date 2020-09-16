Берлинская клиника вернула Евгению Пригожину миллион рублей на лечение Алексея Навального
Берлинская клиника Charitе вернула прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, который он ранее перечислил на лечение оппозиционера Алексея Навального. Напомним, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок»
Берлинская клиника Charitе вернула прокремлевскому бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, который он ранее перечислил на лечение оппозиционера Алексея Навального. Напомним, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».
В пресс-службе компании «Конкорд» заявили, что 7 сентября Евгений Пригожин перечислил в Charitе 1 млн рублей на лечение Алексея Навального. Клиника не отвечала на запросы о том, дошли ли деньги, а 16 сентября отправила этот миллион обратно.
«Вероятнее всего по одной из следующих причин: первая — Евгений Пригожин находится под санкциями, вторая — в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться», -заявили в «Конкорде».
Сам Пригожин заявлял, что заинтересован в выздоровлении Навального, так как оппозиционер «должен ему денег». Речь идет выкупленным бизнесменом долге Фонда борьбы с коррупцией перед «Московским школьником» из-за расследования о поставке некачественных продуктов питания в образовательные учреждения столицы.