17-летняя дочь экс-министра Анатолия Сердюкова стала владельцем фитнес-центра
Доля в размере 93% уставного капитала перешла к 17-летней Наталье Сердюковой летом 2020 года от ее бабушки Зои Зубковой - жены бывшего премьер-министра Виктора Зубкова
Несовершеннолетняя дочь экс-министра обороны и главы госкомпании «Вертолеты России» Анатолия Сердюкова стала владельцем фитнес-центра «Парус» в Санкт-Петербурге.
По данным «Собеседника», доля в размере 93% уставного капитала перешла к 17-летней Наталье Сердюковой летом 2020 года от ее бабушки Зои Зубковой - жены бывшего премьер-министра Виктора Зубкова.
Кроме того, Наталья Сердюкова является собственницей квартиры в Москве площадью 293,6 кв. м и стоимостью около 2 млн долларов. Она досталась дочери бывшего министра бесплатно от управделами президента еще в 2007 году. Тогда девочке было всего 4 года.
Ранее издание «Проект» сообщало, что семье Анатолия Сердюкова принадлежит недвижимость на Рублевке общей стоимостью 1,2 млрд рублей. Сердюковым принадлежат два участка в подмосковной деревне Жуковка. Эта земля оформлена на кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited, который связан с сестрой экс-министра Галиной Пузиковой. На участке расположены три дома, один из которых не стоит на учете Росреестра.