Историю со смертью националиста Тесака в СИЗО назвали «мутной»
В своей предсмертной записке он написал, что «не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска». Он попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник, а записку закончил словами «Простите меня»
Управление ФСИН по Челябинской области официально подтвердило информацию о гибели в СИЗО №3 националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.
Глава пресс-службы ведомства Ольга Емельянова сообщила телеканалу «360», что предварительной причиной смерти Марцинкевича является суицид. Врачи пытались его спасти, однако помочь заключенному не удалось.
В своей предсмертной записке он написал, что «не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска». Он попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник, а записку закончил словами «Простите меня».
«Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что порезов и следов побоев на теле Тесака обнаружено не было. также сообщается, что глазок одиночной камеры, где нашли арестанта, был заклеен изнутри.
Шоумен Стас Барецкий в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал инсценировкой суицид Максима Марцинкевича. Историю со смертью Тесака он назвал «мутной» и отметил, что националист всегда был волевым человеком и не мог покончить с собой.