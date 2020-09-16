Власти Евросоюза могут ввести санкции против Абрамовича, Шувалова и Усманова
Власти Евросоюза планируют ввести санкции в отношении российских миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова и главы госкорпорации «ВЭБ» Игоря Шувалова
Власти Евросоюза планируют ввести санкции в отношении российских миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова и главы госкорпорации «ВЭБ» Игоря Шувалова. Поводом для введения ограничений является отравление оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что Алексей Навальный ранее неоднократно призывал Запад к более жестким карательным мерам. Так, после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года оппозиционер заявил, что «многие россияне ждали от британцев наказания для олигархов». Тогда же он назвал три имени: Романа Абрамовича и Алишера Усманова (миллиардеров, которые инвестировали и жили в Лондоне в течение многих лет), а также Игоря Шувалова, у которого борцы с коррупцией нашли роскошную квартиру в правительственном районе Лондона.
«Если британское правительство „выбросит“ этих троих, сказал Навальный, это нанесет ущерб режиму Путина. Личные санкции против столпов власти являются признаком того, что Запад серьезно настроен „замедлить деятельность путинской элиты“ и что многие люди в России поддерживают это, сказал он в октябре прошлого года», - говорится в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung.