16 сентября 2020, 12:43
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО
Российского националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли мертвым в одиночной камере СИЗО №3 в Челябинске. Там он находился временно для дальнейшего этапирования в Москву
Фото: kakprosto.ru
Российского националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли мертвым в одиночной камере СИЗО №3 в Челябинске. Там он находился временно для дальнейшего этапирования в Москву.
Baza сообщает, что по предварительным данным, Тесак покончил с собой. При нем нашли предсмертную записку, но ее содержание не раскрывается.
В декабре 2018 года националиста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017 года Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.