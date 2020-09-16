Владислав Третьяк подал в суд на бывшего топ-менеджера «Алросы» из-за квартиры в Сочи
Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк судится с бывшим вице-президентом алмазодобывающей компании «Алроса» Иваном Демьяновым из-за квартиры в Сочи
Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк судится с бывшим вице-президентом алмазодобывающей компании «Алроса» Иваном Демьяновым из-за квартиры в Сочи.
Telegram-канал Mash сообщает, что в 2007-м Третьяк и Демьянов захотели приобрести по квартире в одном из элитных жилых комплексов города-курорта, который еще только строился. Третьяк купил однокомнатную квартиру за 5,6 млн рублей, а Демьянов – двухкомнатную квартиру за 8,5 млн рублей. Позже у застройщика возникли проблемы с документами, поэтому дольщикам пришлось получать свои квартиры через суд.
В 2011 году Иван Демьянов заселился в купленное жилье, а через пять лет в суд на него подал Владислав Третьяк. Как оказалось, в ходе прежних судебных разбирательств произошла путаница с номерами квартир, поэтому Третьяк и Демьянов фактически получили одну квартиру на двоих. Судьбу спорных апартаментов предстоит решить суду.