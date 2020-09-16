16 сентября 2020, 10:51
В России за сутки коронавирусом заразились еще 5 670 человек
В России по данным на утро 16 сентября зарегистрировано 5 670 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 1 079 519 человек, из которых вылечились 890 114 человек
В России по данным на утро 16 сентября зарегистрировано 5 670 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 1 079 519 человек, из которых вылечились 890 114 человек.
За прошедшие сутки скончались 132 человека с подтвержденным COVID-19, а всего было зарегистрировано 18 917 смертей.
В Москве выявили 750 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 173, в Петербурге – 207, в Нижегородской области – 165, в Свердловской области – 127, в Ростовской области – 167, в Красноярском крае – 102, в Воронежской области – 116, в Ставропольском крае – 137, в Саратовской области – 111, в Ульяновской области – 127, в Волгоградской области – 104, в Кемеровской области – 126.