В Госдуму внесли законопроект о досудебной блокировке «экстремистских» сайтов
В Госдуму внесли законопроект, который позволит силовым структурам без решения суда блокировать любой интернет-ресурс как экстремистский на основании заключения эксперта
В Госдуму внесли законопроект, который позволит силовым структурам без решения суда блокировать любой интернет-ресурс как экстремистский на основании заключения эксперта. Документ подготовили председатель Заксобрания Башкирии Константин Толкачев и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин («Единая Россия»).
Законопроект вносит дополнение в статью федерального закона «Об информации» о ведении Единого реестра запрещенной информации. Согласно поправке, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность орган сможет признать интернет-материал экстремистским на основании заключения эксперта. На основании этого решения Роскомнадзор сможет внести адрес сайта в реестр запрещенной информации, после чего материал будет заблокирован на территории России.
Действующее законодательство предполагает блокировку экстремистских материалов в судебном порядке. Интернет-ресурсы вносятся в Единый реестр запрещенной информации только после того, как признаки экстремизма усмотрит федеральный суд.
Депутаты отметили, что действующие механизмы регулирования не позволяют оперативно принять меры по своевременному ограничению доступа и блокировке интернет-ресурсов экстремистской и террористической направленности, а их владельцы успевают создавать «зеркала» своих сайтов.