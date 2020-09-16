Мошенники перевели похищенные у клиентов Сбербанка деньги на счета «Трансконтейнера»
Неизвестные перевели украденные со счетов клиентов Сбербанка деньги на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер» (принадлежит ГК «Дело» Сергея Шишкарева)
Неизвестные перевели украденные со счетов клиентов Сбербанка деньги на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер» (принадлежит ГК «Дело» Сергея Шишкарева). Информацию об этом подтвердили в самом банке и в компании, а эксперты заявили о новой мошеннической схеме с использованием счетов юрлиц.
Клиент Сбербанка Александр Ездаков рассказал РБК, что мошенники украли у него с кредитной карты около 200 тысяч рублей, получив доступ к его счетам в приложении «Сбербанк Онлайн». Деньги были переведены на расчетный счет ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансконтейнер».
Клиент получил сообщения о том, что «Сбербанк Онлайн» зарегистрирован на телефоне модели iPhone (у потерпевшего устройство другой модели) и код на регистрацию, в которых говорилось о необходимости связаться с банком, если эти действия выполняет не он. Мужчина не смог оперативно связаться с оператором Сбербанка, а после списания своих средств обнаружил, что личные кабинеты в мобильном приложении и интернет-банке оказались заблокированы.
При этом в Сбербанке Александру Ездакову заявили, что все указанные действия были проведены корректно и оснований для возврата средств нет.
Представитель «Трансконтейнера» в свою очередь заявил, что служба безопасности зафиксировала всего порядка 80 случаев поступления денежных средств от лиц, которые не пользовались услугами компании, на общую сумму более 3 млн рублей. По результатам проверки фактов мошенничества в отношении ПАО «Трансконтейнер» выявлено не было. Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка.
В государственном банке факт мошенничества подтвердили, но заявили, что объем списанных средств меньше 3 млн рублей.
«Трансконтейнер» направил заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств жертвам мошенников. Представитель Сбербанка также заверил, что украденные денежные средства вернут клиентам.