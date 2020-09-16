Материнский капитал могут разрешить использовать на ремонт квартиры
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить использование материнского капитала на ремонт квартиры или дома. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ положительно оценил данное предложение
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить использование материнского капитала на ремонт квартиры или дома. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ положительно оценил данное предложение.
Представитель ОНФ Юлия Зимова рассказала «Известиям», что у организации есть проект «Прямая линия. Продолжение», в рамках которого общественники обсуждают темы, затронутые во время «прямой линии» президента Владимира Путина с народом. В 2019 году наряду с другими обсуждалась тема использования материнского капитала.
В ходе опроса Общественной палаты, проведенного в конце 2019 года с участием 10 тысяч человек, предложение разрешить тратить маткапитал на ремонт поддержали 46% респондентов. Почти столько же опрошенных высказались за возможность купить на государственные деньги машину.