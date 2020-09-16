16 сентября 2020, 07:48
В Мурманской области обрушился памятник советским подводникам
В Мурманской области обрушился памятник советским подводникам, который был установлен 48 лет назад. Памятник располагался в поселке Лиинахамари Печенгского района
В Мурманской области обрушился памятник советским подводникам, который был установлен 48 лет назад. Памятник располагался в поселке Лиинахамари Печенгского района.
Высеченная из камня рубка подводной лодки находилась на холме, которая служила опорным пунктом немецкой обороны порта, а в 1944 году была захвачена советскими десантниками, сообщает «МБХ медиа».
Причины обрушения памятника подводникам уточняются.