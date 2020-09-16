Минфин предложил компенсировать расходы бюджета на борьбу с коронавирусом за счет курильщиков
Министерство финансов России предложило покрыть расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса, за счет увеличения акциза на сигареты. Соответствующее предложение содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс
Министерство финансов России предложило покрыть расходы бюджета, связанные с пандемией коронавируса, за счет увеличения акциза на сигареты. Соответствующее предложение содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс.
Согласно этим поправкам, в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты должны увеличиться на 20% по сравнению с текущими ставками. Данная инициатива уже была одобрена на комиссии по законопроектной деятельности. Теперь ее предстоит рассмотреть на заседании правительства.
Участники табачного рынка заявили, увеличение ставок акциза повлечет за собой рост розничных цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку.
Текущая версия Налогового кодекса предполагает повышение акциза на табачную и никотиносодержащую продукцию в 2021 году в размере 4%, сообщает РБК.