ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5 тысяч евро жительнице Сочи, у которой изъяли землю перед Олимпиадой
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 5 200 евро жительнице Сочи, у которой Росимущество отсудило землю под строительство отеля перед зимней Олимпиадой-2014 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 5 200 евро жительнице Сочи, у которой Росимущество отсудило землю под строительство отеля перед зимней Олимпиадой-2014 года.
В 2012 году власти изъяли у Нины Беловой землю и передали ее под строительство пятизвездочного отеля для членов Олимпийского комитета. Часть земли отдали под птичий заповедник.
Жительница Сочи обратилась в Страсбургский суд с просьбой признать решение об изъятии земли незаконным. Она также указала на нарушение ее права на справедливое судебное разбирательство, поскольку дело рассматривалось в ее отсутствие.
В решении ЕСПЧ говорится, что права собственности Беловой нарушены не были, так как этот участок когда-то изъяли из государственной собственности в счет погашения долга, а затем дважды продавали. Однако суд признал нарушение права истицы на справедливый суд и назначил ей компенсацию в размере 5 200 евро.