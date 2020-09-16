Россия рассказала в Совете ООН об удушении Крыма Украиной за счет «водной блокады»
Представитель России Ярослав Еремин в ходе сессии Совета ООН рассказал об «удушении» населения Крыма властями Украины за счет «водной блокады». Еремин попросил международное сообщество обратить самое пристальное внимание на водную блокаду полуострова
Представитель России Ярослав Еремин в ходе сессии Совета ООН рассказал об «удушении» населения Крыма властями Украины за счет «водной блокады».
Еремин попросил международное сообщество обратить самое пристальное внимание на водную блокаду Крыма. «Действия Украины, направленные в буквальном смысле на удушение населения полуострова (...) направлены на уничтожение прав человека, но и противоречат элементарным понятиям о человеке, его достоинстве и правах», - заявил российский представитель, слова которого приводит ТАСС.
Киевские власти продолжают заявлять, что возобновят подачу воды в Крым только после возвращения полуострова в состав Украины.
Напомним, что Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Летом текущего года из-за сильной засухи многие водохранилища республики обмелели. Во многих районах полуострова воду населению подают в ограниченном режиме.