Корпорация Apple презентовала обновленные Apple Watch Series 6
Американская корпорация Apple 15 сентября претендовала широкой публике свои новые гаджеты. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит без зрителей в онлайн-формате
Американская корпорация Apple 15 сентября претендовала широкой публике свои новые гаджеты. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит без зрителей в онлайн-формате.
Первыми были представлены умные часы Apple Watch Series 6. Главный операционный директор Джефф Уильямс сообщил, что обновленные часы оснащены датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Устройство определяет этот показатель по цвету крови, на диагностику требуется всего 15 секунд.
Кроме того, Apple Watch Series 6 будет работать на процессоре A13, использованном в iPhone 11, но адаптированном для Apple Watch, сообщает РБК.
Напомним, что ранее ожидалось, что компания в сентябре 2020 года покажет четыре новых смартфона iPhone, которые будут поддерживать работу в сетях мобильной связи пятого поколения (5G). Однако за несколько дней до мероприятия появилась неофициальная информация, что «айфоны» демонстрировать не будут, из-за проблем на производствах в Азии, вызванных пандемией коронавируса.
Выход iPhone ожидается через месяц.