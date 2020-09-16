Болгария объявила в розыск трех россиян, подозреваемых в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева
Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, которые подозреваются в покушении на убийство нескольких граждан республики в 2015 году. Речь, среди прочего, идет об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева
Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, которые подозреваются в покушении на убийство нескольких граждан республики в 2015 году. Речь, среди прочего, идет об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева.
Болгарские власти объявили в международный розыск по линии Интерпола российских граждан Георгия Горшкова (использует имя Егор Гордиенко), Сергея Павлова (Сергей Лютенко) и Сергея Федотова (Денис Сергеев).
Прокуратура Болгарии сообщила, что проверила гостиничные номера и квартиры, где жили подозреваемые, а также опросила менеджеров и сотрудников отелей. Следствие также установило, что для отравления использовали фосфорорганическое соединение диэтилфосфонат. Ранее сообщалось, что согласно выводам лаборатории Хельсинкского университета, это мог быть яд класса «Новичок».
Напомним, в 2015 году в Болгарии было совершено покушение на бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо и одного из топ-менеджеров оружейной компании. Их пытались отравить неопознанным, но сильнодействующим веществом. Г-н Гебрев занимается торговлей оружием, а в России считают, что он поставлял оружие Украине, а также Грузии во время войны с Южной Осетией в 2008 году.
Примечательно, что упомянутый болгарской прокуратурой Сергей Федотов может быть связан с отравлением «Новичком» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обвиняемого в шпионаже в пользу Великобритании. Издание Bellingcat сообщало, что Сергей Федотов – это выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.