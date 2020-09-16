Арестованный за мошенничество ленинградский чиновник потратил половину украденных денег на должность в мэрии Москвы
Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный за мошенничество на 700 млн рублей и служебный подлог, потратил половину украденных денег на покупку должности в мэрии Москвы
Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный за мошенничество на 700 млн рублей и служебный подлог, потратил половину украденных денег на покупку должности в мэрии Москвы.
Александр Болучевский в объяснительной записке сообщил, что 350 млн рублей он отдал знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшиеся деньги он обналичил.
Ранее Болучевский был уволен с занимаемой должность в связи с утратой доверия. Чиновник признал себя виновным в мошенничестве и рассказал, что подчиненные по его указаниям переводили государственные деньги на нужные чиновнику счета. Болучевский также признался, что вводил в заблуждение руководство районной администрации по поводу ситуации с бюджетом района.
По версии следствия, Александр Болучевский похитил бюджетные средства, выделенные на ремонт зданий в Выборге, сообщает «Интерфакс».