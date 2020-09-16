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16 сентября 2020, 01:11

Власти Австрии выступили против блокировки «Северного потока-2» из-за отравления Навального

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц выступили против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального

Власти Австрии выступили против блокировки «Северного потока-2» из-за отравления Навального

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц выступили против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального.

Первые лица Австрии отметили, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому его судьбу должны обсуждать торговые партнеры. Ван дер Беллен также считает, что судьбу газопровода должны решать в Европе, а не Вашингтоне, сообщает Reuters.

Напомним, что власти США давно пытаются заблокировать проект по строительству газопровода «Северный поток-2», который курирует российский «Газпром». После отравления оппозиционера Алексея Навального американские власти стали активно предлагать ввести новые санкции против российского проекта.

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