16 сентября 2020, 01:11
Власти Австрии выступили против блокировки «Северного потока-2» из-за отравления Навального
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц выступили против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц выступили против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального.
Первые лица Австрии отметили, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому его судьбу должны обсуждать торговые партнеры. Ван дер Беллен также считает, что судьбу газопровода должны решать в Европе, а не Вашингтоне, сообщает Reuters.
Напомним, что власти США давно пытаются заблокировать проект по строительству газопровода «Северный поток-2», который курирует российский «Газпром». После отравления оппозиционера Алексея Навального американские власти стали активно предлагать ввести новые санкции против российского проекта.
Материалы по теме