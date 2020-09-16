Суд отправил на новое рассмотрение дело об отравлении воспитанников московских детсадов
Второй кассационный суд отменил решение по иску жителей Москвы, чьи дети были госпитализированы с дизентерией после употребления пищи в детском садике
Второй кассационный суд отменил решение по иску жителей Москвы, чьи дети были госпитализированы с дизентерией после употребления пищи в детском садике. Массовое отравление воспитанников детсадов произошло в конце 2018 года, но столичные власти долгое время пытались скрыть информацию о происшествии.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила «Медиазоне», что дело вернули на рассмотрение в Мосгорсуд.
В октябре 2019 года Мещанский райсуд Москвы обязал поставщиков питания «Комбинат питания "Конкорд"» и «ВИТО-1» бизнесмена Евгения Пригожина выплатить пострадавшим 195 тысяч рублей. По словам Любови Соболь, каждый из родителей (всего 21 человек) должен был получить по 10-15 тысяч рублей.
Юрист отметила, что помимо поставщиков питания в детские сады Москвы ответчиками по иску выступают также семь школ, департамент здравоохранения Москвы и департамент образования и науки города. Мещанский суд признал их невиновными в отравлении несовершеннолетних.
«Родители были несогласны, потому что учреждения несут ответственность за детей во время пребывания в детских садах. Мы обжалование решение суда», - сообщила Любовь Соболь.
На каком основании дело об отравлении воспитанников детских садов отправили на новое рассмотрение, не сообщается. Соболь предполагает, что у суда кассационной инстанции может быть схожая с прокуратурой позиция, согласно которой образовательное учреждение несет ответственность за здоровье детей.
«Сегодня в суде прокурор сказал, что сумма компенсаций не соответствует фактическим страданиям детей», - добавила юрист.
Любовь Соболь также назвала решение кассационного суда «затягиванием процесса», так теперь для подачи жалобы в ЕСПЧ заявителям иска снова придется пройти апелляционную инстанцию.