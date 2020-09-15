Евросоюз предложил назвать новые санкции против России именем Алексея Навального
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своего выступления на сессии Европарламента предложил назвать именем Алексея Навального новые санкции против российских граждан, которые причастны к нарушению прав человека
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своего выступления на сессии Европарламента предложил назвать именем Алексея Навального новые санкции против российских граждан, которые причастны к нарушению прав человека.
«То, что произошло с господином Навальным, как мне кажется, должно подвигнуть государства-члены ЕС положить конец их дискуссиям, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как „акт Магнитского“ в США, мог бы называться режимом санкций имени Навального», - заявил г-н Боррель, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что власти Евросоюза и США сейчас обсуждают вопрос о введении новый санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Немецкая, французская и швейцарская лаборатории установили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок».