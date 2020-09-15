Фонд бизнесмена Юрия Мильнера профинансирует поиски жизни на планете Венера
Исследовательская группа будет состоять из физиков, астрономов, химиков и инженеров, а возглавлять ее будет профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Ученые будут искать научные обоснования возможности жизни на планете
Фонд Breakthrough Initiatives, основанный российским бизнесменом Юрием Мильнером, профинансирует поиски жизни в атмосфере Венеры.
Исследовательская группа будет состоять из физиков, астрономов, химиков и инженеров, а возглавлять ее будет профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Ученые будут искать научные обоснования возможности жизни на планете.
Решение о создании такой группы было принято после сообщений об обнаружении на Венере фосфина, что может свидетельствовать о наличии там жизни, так как фосфин на планетах с твердым ядром может образовываться только в результате деятельности живых организмов, сообщает «Медуза».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии «Венера-Д» отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную.
«Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021–2030 годов», - заявил Дмитрий Рогозин, слова которого приводит ТАСС.