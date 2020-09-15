Ветеран Чеченской войны потребовал от СКР возбудить дело против кавказцев, которые помыли ноги в святом источнике
Иван Отраковский сообщил, что его сторонники в Калининграде уже проводят собственное, частное расследование по факту инцидента. Им удалось выяснить, что ролик сняли выходцы из Дагестана, а не Чечни
Лидер движения «За Отечество!», ветеран Чеченской войны Иван Отраковский от лица своего объединения потребовал от Следственного комитета по Калининградской области возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») в отношении уроженцев Северного Кавказа, которые помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом. Видеозапись мытья ног в источнике опубликована в интернете.
В случае отказа возбудить дело Иван Отраковский пообещал выйти к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ. «Надо и на Красную площадь выйдем», - заявил ветеран.
Иван Отраковский сообщил, что его сторонники в Калининграде уже проводят собственное, частное расследование по факту инцидента. Им удалось выяснить, что ролик сняли выходцы из Дагестана, а не Чечни.
«Трое срочники, еще двое — контрактники. Все находились в самоволке. Первое. Есть предложение отправить их в качестве наказания дослуживать домой. Второе. Есть вопросы к командирам части, руководителям военного округа — они что там не могут наладить работу [с личным составом], поставить на место и заставить подчиненных служить как положено? Если нет, то увольняйтесь и не позорьте русскую армию», - заявил Отраковский.
Ранее глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев пообещал, что героев ролика заставят принести извинения за свой аморальный поступок.