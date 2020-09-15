Переболевшие коронавирусом граждане могут выделять вирус в течение трех месяцев
Переболевшие коронавирусом люди могут выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на данные российских и иностранных исследователей
Переболевшие коронавирусом люди могут выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова со ссылкой на данные российских и иностранных исследователей.
«Наши наблюдения сегодня - до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», - заявила Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.
Главный санитарный врач России также сообщила, что пока специалистам не удалось точно выяснить отдаленные последствия перенесенной коронавирусной инфекции для организма.
«Патогенеза мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровня иммунитета, определяющего защиту», - заявила Попова.