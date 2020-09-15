15 сентября 2020, 15:59
Футболист Роман Широков стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на судью
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказание по данной статье предполагает штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест до четырех месяцев.
Дело было возбуждено по факту инцидента, который произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» на любительском матче. Роман Широков набросился на судью Никиту Данченкова с кулаками, после того как судья показал ему красную карточку. Арбитру понадобилась медицинская помощь.
После конфликта Роман Широков извинился перед Никитой Данченковым, сообщает «Пятый канал».