Авиакомпании попросили у Росавиации разрешения на полеты в Европу, Кубу и Доминикану
Российские авиакомпании обратились к Росавиации с просьбой допустить их полетам в страны, которые до сих пор остаются закрытыми для международного пассажирского сообщения
Российские авиакомпании обратились к Росавиации с просьбой допустить их полетам в страны, которые до сих пор остаются закрытыми для международного пассажирского сообщения. Речь идет о рейсах на Кубу, в Доминиканскую республику, Австрию, Францию, Испанию, Болгарию и Венгрию.
Так, авиакомпания Royal Flight просит разрешить чартерные рейсы из Москвы на Кубу (Варадеро и Ольгин) с 25 сентября три раза в неделю и в Доминикану.
NordStar планирует летать из Москвы в Австрию (Зальцбург) с 25 декабря, во Францию (Гренобль и Шамбери) и в Барселону из Санкт-Петербурга.
«Уральские авиалинии» планируют летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Болгарию (Бургас) и из Москвы в Испанию (Аликанте). «Нордавиа» также запросила разрешение на рейсы в Болгарию.
Авиакомпания «Россия» просит допуск на полеты в Венгрию (Будапешт), «Ямал» - в Барселону и Мадрид, «Аэрофлот» - в испанскую Виторию, а AZUR air – в Барселону.
Поступившие от авиакомпаний запросы Росавиация рассмотрит 17 сентября.