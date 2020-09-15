84-летняя мать главы Минпромторга оказалась владелицей особняка в Подмосковье за 5 млрд рублей
Мать Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова оказалась владелицей шикарного особняка площадью более 4 тысяч кв.м. Дом располагается в Московской области на Клязьминском водохранилище
Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова оказалась владелицей шикарного особняка площадью более 4 тысяч кв.м. Дом располагается в Московской области на Клязьминском водохранилище.
«Собеседник» сообщает, что особняк матери министра, хозяйственные постройки и земля под ними оцениваются в 5 млрд рублей. По соседству с Тамарой Мантуровой проживает ее сын-министр. Ранее этот дом также принадлежал матери чиновника, но в текущем году она подарила его сыну.
Семье Мантурова также принадлежит особняк площадью три тысячи квадратных метров в центре Геленджика. Первоначально его собственником был отец Мантурова, после его смерти он перешел в собственность матери. В марте она уступила право собственности сыну.
Ранее «Ведомости» сообщали, что родители главы Минпромторга Дениса Мантурова два года назад стали владельцами 5-звездочного отеля Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на Малой Дмитровке в центре Москвы.
Тогда этот объект назывался Golden Apple, однако новые владельцы реконструировали отель и передали в управление крупному международному гостиничному оператору Hilton Worldwide. Под новым названием гостиница открылась летом 2019 года. Стоимость проживания в отеле начинается от 7800 рублей за ночь (по данным Booking.com).
Денис Мантуров является самым богатым министром российского правительства. Его официальный доход за 2019 год составил 586 млн рублей.