15 сентября 2020, 13:52
Роспотребнадзор сообщил об обнаружении коронавируса в воде и пище
Глава ведомства Анна Попова заявила, что исследования на наличие коронавируса в воде и пище начали проводить 3 сентября 2020 года во всех регионах России с помощью методики центра «Вектор»
Роспотребнадзор выявил 46 случаев выявления коронавируса COVID-19 в воде и пище. Глава ведомства Анна Попова заявила, что исследования на наличие коронавируса в воде и пище начали проводить 3 сентября 2020 года во всех регионах России с помощью методики центра «Вектор».
В ходе этого исследования было выявлено по меньше мере 46 случаев, когда коронавирус находили в воде и пище.
Анна Попова также рассказала, что больше половины российских пациентов переносят коронавирусную инфекцию без симптомов или в легкой форме. При этом наша страна является одним из лидеров по охвату населения тестами на COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день было проведено 40 миллионов тестов на COVID-19, сообщает ТАСС.