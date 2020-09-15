Алексей Навальный опубликовал первый пост и фотографию в Instagram после отравления
Оппозиционер Алексей Навальный впервые после своего отравления опубликовал пост в Instagram. В аккаунте политика появилась фотография, на которой он изображен вместе со своей семьей в больничной палате
Оппозиционер Алексей Навальный впервые после своего отравления опубликовал пост в Instagram. В аккаунте политика появилась фотография, на которой он изображен вместе со своей семьей в больничной палате.
«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», - написал Навальный под снимком.
Напомним, что Алексей Навальный после отравления веществом из группы «Новичок» был транспортирован в тяжелом состоянии из Омска в Германию. Он лечится в берлинской клинике «Шарите».
Ранее появилась информация, что оппозиционер полностью отключен от аппарата ИВЛ и уже смог самостоятельно подняться с кровати.