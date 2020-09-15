В Индонезии полиция привлечет главарей банд для контроля за ношением гражданами защитных масок
В Индонезии правоохранительные органы привлекут главарей преступных группировок для контроля за соблюдением карантинных мер, а именно за ношением защитных масок и соблюдением социальной дистанции
В Индонезии правоохранительные органы привлекут главарей преступных группировок для контроля за соблюдением карантинных мер, а именно за ношением защитных масок и соблюдением социальной дистанции.
Заместитель главы национальной полиции Индонезии Гатот Прамоно заявил, что ведомство не нанимает авторитетных главарей на службу, а просто привлекает их для решения определенных задач по предотвращению распространения пандемии.
«Не секрет, что определенные сферы деятельности, например, рынки, парковки, контролируют мафиозные структуры, поэтому они могут также обеспечить соблюдение там определенных правил», - заявил высокопоставленный полицейский, слова которого приводит ТАСС.
Одновременно с этим полицейские будут следить за тем, чтобы представители криминала не нарушали права человека при осуществлении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер.