15 сентября 2020, 12:59
Глава Минздрава сообщил о побочных эффектах вакцины от COVID-19 у добровольцев
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о выявлении побочных эффектов у 14% добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о выявлении побочных эффектов у 14% добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса.
По словам министра, из 300 участников испытаний 14% пожаловались на слабость и мышечные боли в первый день после инъекции. «Бывает подъем температуры, это прогнозируемые эффекты, в течение суток, как правило, пропадает», - отметил чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Возможные осложнения являются прогнозируемыми и описаны в инструкции к вакцине.