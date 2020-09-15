15 сентября 2020, 12:56
В Москве впервые за несколько недель выявили более 700 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 529 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 073 849 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 5 529 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 073 849 человек.
За сутки в больницах скончались 150 человек, а общее число жертв коронавируса в России составило 18 785 человек.
В Москве число новых случаев заражения за прошедшие сутки составило 730 человек, в Московской области – 151, в Санкт-Петербурге – 206, в Нижегородской области – 139, в Свердловской области – 124, в Ростовской области – 165, в Красноярском крае – 101, в Воронежской области – 112, в Ставропольском крае – 134, в Саратовской области – 109, в Ульяновской области – 128, в Самарской области – 122.