Пенсионному фонду России предрекли «рекордную дыру» в бюджете
Руководство Пенсионного фонда России (ПФР) предупредило о возникновении «рекордной дыры» в бюджете организации в 2021 году. Об этом говорится в проекте бюджета фонда на ближайшие три года
Руководство Пенсионного фонда России (ПФР) предупредило о возникновении «рекордной дыры» в бюджете организации в 2021 году. Об этом говорится в проекте бюджета фонда на ближайшие три года.
Согласно проекту бюджета, Пенсионному фонду потребуется трансферт из федерального бюджета в размере 3,53 трлн рублей, что составляет 38% от всех планируемых расходов организации.
В июне, когда составлялась первая предварительная версия бюджета, будущий трансферт планировался в размере 4,12 трлн рублей, или 42,6% расходов. Позже его размер удалось сократить за счет перераспределения источников финансирования в пользу более активного использования собственных накоплений ПФР прежних лет и пересмотра прогноза доходов от взносов работодателей в большую сторону.
В 2022 и 2023 годах размер трансферта из федерального бюджета также планируется сократить по сравнению с изначально запланированным объемом до 3,86 и 4 трлн рублей соответственно против 4,3 трлн рублей в каждый из двух лет.
На текущий год размер трансферта составляет 3,2 трлн рублей, но он может быть увеличен в рамках антикризисных мер из-за пандемии коронавируса.