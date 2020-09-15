Американские ученые нашли препарат, который полностью нейтрализует коронавирус
Ученые Питтсбургского университета в США выявили самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2. Эта молекула представляет собой белковое соединение, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела
Ученые Питтсбургского университета в США выявили самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2. Эта молекула представляет собой белковое соединение, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Данное соединение ученые использовали для создания препарата Ab8 против COVID-19.
Результаты исследования показали высокую эффективность Ab8 в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.
Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Cell.
Исследования показали, что даже при самой низкой дозе этот препарат в 10 раз уменьшал количество вирусных частиц у лабораторных животных.