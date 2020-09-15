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15 сентября 2020, 08:09

Американские ученые нашли препарат, который полностью нейтрализует коронавирус

Ученые Питтсбургского университета в США выявили самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2. Эта молекула представляет собой белковое соединение, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела

Американские ученые нашли препарат, который полностью нейтрализует коронавирус

Ученые Питтсбургского университета в США выявили самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2. Эта молекула представляет собой белковое соединение, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Данное соединение ученые использовали для создания препарата Ab8 против COVID-19.

Результаты исследования показали высокую эффективность Ab8 в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.

Препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Cell.

Исследования показали, что даже при самой низкой дозе этот препарат в 10 раз уменьшал количество вирусных частиц у лабораторных животных.

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