15 сентября 2020, 07:59
Алексей Навальный отклонил идею совместного с Россией расследования по факту его отравления
Оппозиционер Алексей Навальный в беседе с немецким прокурором отклонил идею о проведении совместного расследования России и Германии по факту его отравления
Оппозиционер Алексей Навальный в беседе с немецким прокурором отклонил идею о проведении совместного расследования России и Германии по факту его отравления. Об этом сообщает издание The New York Times.
Политик сообщил, что не собирается оставаться навсегда в Германии и после выздоровления планирует вернуться в Россию, чтобы продолжить свою политическую и антикоррупционную деятельность.
Издание также отмечает, что Алексей Навальный в результате сильнейшего отравления не пострадал ментально. В беседе с прокурором он заявил, что полностью осознает, где находится и что с ним произошло.
Ранее сообщалось, что оппозиционер уже полностью отключен от аппарата ИВЛ и может самостоятельно передвигаться.
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