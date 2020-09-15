15 сентября 2020, 07:44
Российские власти задумались о введении минимальной почасовой оплаты труда
Российские власти обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Такая идея содержится в проекте Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы
Фото: news.myseldon.com
Российские власти обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Такая идея содержится в проекте Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы.
Понятие минимального размера часовой ставки предлагается ввести в качестве дополнения к МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».
В Федерации независимых профсоюзов России сообщили «Известиям», что инициатива ввести часовой минимум оплаты труда принадлежит правительству.