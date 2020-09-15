Арестованный в Ливии политолог Максим Шугалей избрался депутатом Госсовета Коми
Близкий к бизнесмену Евгению Пригожину политтехнолог Максим Шугалей, который находится под арестом в Ливии, избрался в Государственный совет Коми. Политолог возглавлял на выборах список партии «Родина»
Близкий к бизнесмену Евгению Пригожину политтехнолог Максим Шугалей, который находится под арестом в Ливии, избрался в Государственный совет Коми. Политолог возглавлял на выборах список партии «Родина».
Глава партии Алексей Журавлев сообщил «МБХ медиа», что депутатский мандат арестованного Максима Шугалея никому передавать не будут. В «Родине» отметили, что политолога выдвинули в депутаты, чтобы он получил статус политического деятеля. «Это теперь не просто рядовой гражданин, а фактически это представитель государственной власти», - отметил Алексей Журавлев.
Лидер партии также отметил, что после избрания Максима Шугалея депутатом у Министерства иностранных дел России появится больше оснований требовать его выдачи как представителя законодательной власти.
Политолог Максим Шугалей был задержан в Ливии летом 2019 года. Власти страны подозревают его в попытке повлиять на ход местных выборов.