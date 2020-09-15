Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
Лидером этого рейтинга стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, годовой доход которого оценивается в 126 млн долларов. Из них 92 млн долларов – это зарплата в «Барселоне»
Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по итогам 2020 года.
Лидером этого рейтинга стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, годовой доход которого оценивается в 126 млн долларов. Из них 92 млн долларов – это зарплата в «Барселоне».
На втором месте оказался нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с годовым доходом 117 млн долларов, а замыкает тройку лидеров нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар с доходом в размере 96 млн долларов.
В десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира также попали игрок «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах (37 млн долларов), хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба (34 млн долларов) и вратарь «МЮ» Давид де Хеа (27 млн долларов).